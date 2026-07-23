Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Ganos Dağı'nda ormanlık alana kurulan fotokapana karaca, kurt, tilki, kartal ve yaban domuzu gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında yansıdı.
Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana, karaca, kurt, tilki, kartal ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Karaca, kurt, tilki, kartal ve yaban domuzu fotokapanla doğal ortamlarında görüntülendi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman