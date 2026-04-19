Haberler

Tekirdağ'da fotoğraf tutkunları Perinthos Antik Kenti'ni fotoğrafladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi programında fotoğraf tutkunları, Perinthos Antik Kenti'ni keşfetti ve bölgenin tarihi üzerine bilgilendirildi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Haftası kapsamında Tekirdağ Fotoğraf Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri için gezi programı düzenlendi.

Dernek üyeleri, Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Antik Kenti kazı alanını gezerek, Marmaraereğlisi Belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Fotoğraf tutkunları daha sonra antik kentte fotoğraf çekti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kuru, AA muhabirine, antik kentin ilçe ve kentin tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Gelecek yıllarda antik kentin ziyarete açılmasının kentin turizmine önemli katkılar sunacağını ifade eden Kuru, bu tür etkinliklerle antik kentin tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Hilmi Baysal da antik kente ilk defa geldiğini belirtti.

Antik kentte çok güzel fotoğraf kareleri yakaladıklarını kaydeden Baysal, kentin tarih ve turizminin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
