Haberler

Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Balıkçılar Denize Açılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Tekirdağ'da, gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Hızı yer yer 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesinde de balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamadı. Teknelerini barınağa çeken balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu