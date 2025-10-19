Tekirdağ'da Firari Hükümlü Yakalandı
Kapaklı ilçesinde, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
