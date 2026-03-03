Haberler

Tekirdağ'da basın mensupları fidan dikti

Güncelleme:
Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 59 fidan toprakla buluşturuldu. Doğayı korumanın önemine vurgu yapılan etkinlikte, fidanlar geleceğe nefes olması umuduyla dikildi.

Tekirdağ'da basın mensupları, düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği ile Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 59 fidan dikildi.

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın, doğayı korumanın ve orman varlığını artırmanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yalçın, "Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğümüz ile ortaklaşa 59 fidanı toprakla buluşturduk. Orman yangınlarıyla yanan ciğerlerimizi yerine koyabilmek adına önemli bir projeyi gerçekleştirdik. İnşallah bu fidanlar büyüyecek ve ormana dönüşerek şehrimize ve ülkemize nefes olacak." dedi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da "yeşil vatan"ı korumanın herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Yaşar, ormanların yalnızca oksijen kaynağı olmadığını, aynı zamanda kültürel hafıza ve doğal zenginlik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
