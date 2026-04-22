Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Polis, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan A.B., R.M. ve M.A. ile Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak çalışan E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, çeşitli sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
