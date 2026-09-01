Ergene'de Fabrika Çalışanlarına Afet Farkındalık Eğitimi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika çalışanlarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğüden yaplan açıklamaya göre, kurum eğitmenleri tarafından özel bir şirket personeline yönelik düzenlenen eğitimde, afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Fabrikada gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara "İlk 72 saat", afet türleri, afetlerin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimle çalışanların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA