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Tekirdağ'da ev yangını söndürüldü, uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı

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Hayrabolu Hasköy Mahallesi'nde tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve evde maddi hasar oluştu. Süleymanpaşa Aydoğdu ve Çerkezköy Bağlık'ta aramalarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasköy Mahallesi'nde A.B'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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