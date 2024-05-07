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Tekirdağ'da eşi tarafından öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

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Tekirdağ'da Şenol Şirin tarafından öldürülen Duygu Şirin ve oğlu Ali Emre'nin cenazeleri defnedildi. Şenol Şirin'in intihar ettiği belirlendi.

Tekirdağ'da eşi tarafından öldürün kadın ve 5 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri, Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi.

Cenazeler, savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in, eşi ve oğlunu tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre'nin cenazeleri, Malkara ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Deveci Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şenol Şirin'in cenazesi de ikindi namazında Süleymanpaşa ilçesinde defnedilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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