Haberler

Tekirdağ'da Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valiliği önünde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların önemini vurguladı. Törende, ZİÇEV öğrencileri dans gösterisi yaptı.

Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özel bireylerin hayatlarına dokunmanın kıymetli olduğunu dile getiren Özdemir, kurumların ve vatandaşların engelli bireylere karşı her zaman duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

Programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar