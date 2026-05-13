Tekirdağ'da Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi

Tekirdağ'da Ayfer Mustafa Şahin Akkoç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Engelliler Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Programda, Halk Eğitim Merkezi ritim ve folklor gösterisi, dans gösterisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Ardından katılımcılar etkinlik için kurulan stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Numan Tüzüner, okul ve kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.