Tekirdağ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen tanıtımda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ile birlikte NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında bilgiler verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 bin 683 kişiye bu projeyi tanıttı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, 2 bin 683 kişiye projeyi tanıttı.
Programda NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da bilgi verildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel