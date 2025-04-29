İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Tekirdağ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı

Tekirdağ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen tanıtımda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ile birlikte NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında bilgiler verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 bin 683 kişiye bu projeyi tanıttı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, 2 bin 683 kişiye projeyi tanıttı.

Programda NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.