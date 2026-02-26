Haberler

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Mahmut Ercan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mahmut Ercan'ın kullandığı elektrikli bisiklete, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
