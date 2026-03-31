Haberler

Tekirdağ'da kitap okuma etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler kitap okuyarak ekranlardan uzak durmanın önemini vurguladılar. Etkinlikte öğrenciler, okudukları kitaplarla ilgili soruları cevapladı.

Tekirdağ'da "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kitap okudu.

Tekirdağ'da Kütüphaneler Haftası kapsamında Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığınca "Ekrana Uzak Kitaba Yakın" temasıyla program düzenlendi.

Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okudukları kitap hakkında sorulan soruları cevaplandırdı.

Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, AA muhabirine, Kütüphaneler Haftası kapsamında farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Çocukların kitap okuyarak televizyon ve telefon ekranlarından uzak kalması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Keloğlu, "Yeşilay ile güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklar okudukları kitapla ekrandan uzak duruyor. Bugün çocuklara okudukları kitaplarla ilgili çeşitli sorularda sorulacak eğlenceli bir yarışma düzenlendi. Hafta boyunca okuma konusunda duyarlılık oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

