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Tekirdağ'da düğünde çifte altın yerine bir buzağı hediye edildi

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Tekirdağ'da düğünde çifte altın yerine bir buzağı hediye edildi
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Tekirdağ'da dünyaevine giren çift, düğünlerindeki takı töreninde altın ya da para yerine buzağı hediyesiyle karşılaştı. Damadın çocukluk arkadaşının Çanakkale'den getirdiği buzağı salonda ilgi odağı olurken çift, bu hediyenin kendileri için unutulmaz olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da dünyaevine giren çifte, düğün hediyesi olarak buzağı verildi.

Büşra ve Serhat Cavar çifti, Tekirdağ Karadenizliler Derneği Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle evlendi.

Düğüne katılan damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, takı töreninde çifte altın ya da para yerine buzağı hediye etti.

Salona getirilen buzağı, gelin ve damadın yanı sıra davetlilerin de ilgisini çekti.

Serhat Cavar, gazetecilere, buzağıyı karşısında görünce şaşırdığını söyledi.

Hediyenin kendileri için unutulmaz olduğunu belirten Cavar, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın ya da para gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum." dedi.

Büşra Cavar da buzağının düğünlerine renk kattığını dile getirdi.

Eşinin hayvancılıkla uğraştığını anlatan Cavar, "Berkcan'a böyle bir hediye getirdiği için çok teşekkür ederim. Çok değişik oldu, düğünümüze renk kattı. Eşim de Berkcan da hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız. Biz de onu çok sevdik." diye konuştu.

Berkcan Coşan ise çocukluk arkadaşına farklı ve unutulmayacak bir düğün hediyesi vermek istediğini söyledi.

Damatla uzun yıllardır arkadaş olduklarını belirten Coşan, "Kendisiyle çocukluktan beri beraberim. Aramızda kan bağı yok ama gönül bağımız var. Kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılıkla uğraştığımız için böyle bir hediye vermek istedim. Buzağıyı almak için Çanakkale'ye kadar gittik. Salona getirdiğimizde herkes bir anda etrafında toplandı. Çok büyük ilgi gördü, herkes şaşırdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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