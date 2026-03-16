Tekirdağ'da özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu

21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Tekirdağ'da organize edilen etkinlikte, özel bireyler halk oyunları gösterisi sundu. Etkinlikte Down sendromlu bireylerin toplumda eşit ve değerli bir parça olduğu vurgulandı.

Tekirdağ'da Down sendromlu bireyler için düzenlenen farkındalık etkinliğinde özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen programda, Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen ile ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Musa Aydemir konuşmasında özel bireylerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Özel bireylerin ailelerinin de çok değerli insanlar olduğunu belirten Aydemir, programa katılan herkese teşekkür etti.

Özen ise herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini dile getirdi. 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde yapılan etkinliklerin amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Yapılan etkinliklerle Down sendromlu bireylerin toplumun eşit ve değerli bir parçası olduğu hatırlatılıyor. Dünya genelinde her 700 doğumda bir Down sendromlu birey dünyaya geliyor. Bu da bize Down sendromunun istisnai bir durum olarak algılanmaması, insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun anlaşılması gerektiğini gösteriyor."

Down sendromlu yazar Pelin Atakan ise kitap yazabilmesinin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, kendisi gibi özel bireylerin de okumaktan ve yazmaktan vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti.

Programda daha sonra vakıfta eğitim gören öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
