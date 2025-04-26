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Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden şantaj yaparak 8 milyon lira kazanan 5 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Tekirdağ Jandarma Komutanlığı tarafından, bazı şüphelilerin, mağdurları sosyal medya üzerinden tuzağa düşürerek elde ettikleri özel görüntülerle şantaj yaptıkları ve bu yöntemle toplamda 8 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Tekirdağ ve Edirne'de "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde mağdurlara ait 18 kredi kartı ile 6 cep telefonuna el konuldu.

Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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