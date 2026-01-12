Haberler

Tekirdağ'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da S.Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 59 ZK 340 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü S.Y. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
