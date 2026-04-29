Tekirdağ'da "Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konferansı düzenlendi

Tekirdağ'da 'Dijital Dünyada Çocuk ve Aile' konferansı düzenlendi
Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından "Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından "Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konferansı düzenlendi.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanların bir çok şeye bağımlı olabileceğini ve bunun olumsuz sonuçları olabildiğini söyledi.

Bağımlı olan insanların yanlış olduğunu bile bile o davranışı sürdürdüğünü ifade eden Bilgiç, "İnsanların yanlış ve günah olduğu bilmesine rağmen bir davranışı sürdürmeye devam etmesi bağımlılıktır. Modern köledir bağımlı. İnsanlar için iki şey bağımlılık hoş görülebilir. Allah'a bağımlı olmak ile okumaya ve öğrenmeye bağımlı olmak. Bunların dışındaki bütün bağımlılıklar insanı köle yapar. Aileler ve çocuklar dijital dünyanın bağımlısı olmamalı. Dijital dünyada ihtiyaç olduğu kadar zaman geçirilmeli." dedi.

Bilgiç, insanların bir şeye bağımlı olarak o şeyin kölesine dönüştüğünü belirterek, insanların hayatının merkezinde Allah'a kulluk ve öğrenmek olması gerektiğini dile getirdi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, müftülük çalışanları ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!