Tekirdağ'da 'Dijital Dünyada Çocuk ve Aile' konferansı düzenlendi

Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından "Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konferansı düzenlendi.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanların bir çok şeye bağımlı olabileceğini ve bunun olumsuz sonuçları olabildiğini söyledi.

Bağımlı olan insanların yanlış olduğunu bile bile o davranışı sürdürdüğünü ifade eden Bilgiç, "İnsanların yanlış ve günah olduğu bilmesine rağmen bir davranışı sürdürmeye devam etmesi bağımlılıktır. Modern köledir bağımlı. İnsanlar için iki şey bağımlılık hoş görülebilir. Allah'a bağımlı olmak ile okumaya ve öğrenmeye bağımlı olmak. Bunların dışındaki bütün bağımlılıklar insanı köle yapar. Aileler ve çocuklar dijital dünyanın bağımlısı olmamalı. Dijital dünyada ihtiyaç olduğu kadar zaman geçirilmeli." dedi.

Bilgiç, insanların bir şeye bağımlı olarak o şeyin kölesine dönüştüğünü belirterek, insanların hayatının merkezinde Allah'a kulluk ve öğrenmek olması gerektiğini dile getirdi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, müftülük çalışanları ve aileler katıldı.