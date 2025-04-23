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Tekirdağ'da Deprem Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Tekirdağ'da Deprem Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelere de idari izin verilecek.

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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