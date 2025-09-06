Tekirdağ'da Denizden Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan 54 yaşındaki B.S'yi bulmak için arama kurtarma ekipleri yeniden harekete geçti. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, kaybolan kadının yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.S'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri, botlarla denizde arama çalışmalarına devam ediyor.
Kadının yakınları da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.
Dün, Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren B.S. (54) gözden kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel