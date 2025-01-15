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Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri için protokol imzalandı. Amaç, yükümlülerin rehabilitasyonu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Adliyesinde Başsavcısı Erdal Şenol ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması, suça sürüklenen çocukların suçtan uzak tutulmalarına yönelik ıslah edici faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli yer aldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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