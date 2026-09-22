Tekirdağ'da denetimlerde sentetik uyuşturucu bulan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı

Tekirdağ'da denetimlerde sentetik uyuşturucu bulan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA