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Tekirdağ'da denetimlerde sentetik uyuşturucu bulan polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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