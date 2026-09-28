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Tekirdağ'da denetimde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki denetimlerinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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