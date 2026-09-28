Tekirdağ'da denetimde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da denetimde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki denetimlerinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA