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Tekirdağ'da denetimde sentetik uyuşturucu bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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