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Tekirdağ'da denetimde 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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