Tekirdağ'da denetimde 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da denetimde 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA