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Tekirdağ'da 'Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat' Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da 'Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat' Sergisi Açıldı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde açılan sergi, Atatürk'ün sanat alanındaki katkılarını kutluyor. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dalila Özbay'ın katıldığı açılışta gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıktığı vurgulandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi NKÜ Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sergi açılışında yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı vizyonuna gençlerin sahip çıktığını belirterek, sergide emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Sergi koordinatörü ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dalila Özbay da Atatürk'ün resim, heykel, müzik, sahne sanatları, mimarlık gibi bütün sanat dallarıyla ilgilendiğini, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra sanatçılara tutulacak yolu da gösterdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılan sergi katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi, 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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