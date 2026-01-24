Haberler

Otobüsün arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Güncelleme:
Süleymanpaşa ilçesinde 3 çocuk, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak trafik tehlikesi yarattı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan uzun süre yolculuk yapan çocuklar, çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 çocuğun özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.

İlçede trafiğin yoğun olduğu güzergahta 3 çocuk, seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına asılarak uzun süre yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan trafikte ilerleyen çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Çevredekilerine uyarılarına aldırış etmeyen çocukların yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
