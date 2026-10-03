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Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen görüntü satın alan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen görüntü satın alan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Tekirdağ'da sanal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri yayan ve satın alanlara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'da sanal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldıkları gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri yayan ve satın alan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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