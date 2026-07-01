Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Suya Özlemle Söylenen Şarkılar" Projesi kapsamında Gülden Kaya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği yetkilileri ile çocuk korosu öğrencilerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gülden Kaya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarete, Proje Koordinatörü Hasan Kaya, Sanat Danışmanı Gülden Kaya, Çorlu Kent Konseyi Başkanı Esra Ay ve çocuk korosu öğrencileri katıldı.

Ziyarette Hasan Kaya, proje ile çocuk korosunun yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibine çalışmalarında başarı diledi.

TEK Çocuk Yuvamız Saray Gündüz Bakımevi'nin temeli atılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek TEK Çocuk Yuvamız Saray Gündüz Bakımevi'nin temeli düzenlenecek törenle atılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların güvenli, sevgi dolu ve nitelikli bir eğitim ortamında gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm vatandaşlar temel atma törenine davet edildi.

Tören, 3 Temmuz Cuma günü Saray ilçesinde gerçekleştirilecek.