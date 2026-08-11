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Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada G.Y. bacağından vurularak yaralandı. Yaralının durumunun iyi olduğu, polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cemaliye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Y, tabancayla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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