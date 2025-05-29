Tekirdağ'da Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı

Tekirdağ'da Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Çevre Haftası, çelenk sunma töreniyle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, plastik kirliliğiyle mücadele temasıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.

Atlı, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında etkinliklerin plastik kirliliğiyle mücadele temasıyla düzenleneceğini söyledi.

Her yıl milyonlarca plastik atığın çevreyi kirlettiğini ifade eden Atlı, "Plastiklerin oluşturduğu kirliliğin sadece doğayı değil, sağlığı, çocukları ve geleceği de tehdit ediyor. Daha az plastik tüketerek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda atacağımız adımlar büyük bir değişime dönüşebilir." dedi.

Daha sonra Atlı ve kurum çalışanları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Atlı, Vali Soytürk'le bir süre görüşerek, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bugün ve yarın okullarda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.