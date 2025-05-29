Tekirdağ'da Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı

Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.

Atlı, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında etkinliklerin plastik kirliliğiyle mücadele temasıyla düzenleneceğini söyledi.

Her yıl milyonlarca plastik atığın çevreyi kirlettiğini ifade eden Atlı, "Plastiklerin oluşturduğu kirliliğin sadece doğayı değil, sağlığı, çocukları ve geleceği de tehdit ediyor. Daha az plastik tüketerek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda atacağımız adımlar büyük bir değişime dönüşebilir." dedi.

Daha sonra Atlı ve kurum çalışanları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Atlı, Vali Soytürk'le bir süre görüşerek, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bugün ve yarın okullarda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.