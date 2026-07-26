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Tekirdağ'da çekirge popülasyonu takip ediliyor

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Tekirdağ'da çekirge popülasyonunun tarımsal üretime zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'da çekirge popülasyonunun tarımsal üretime zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki teknik ekip, Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi merasında yürütülen çalışmaları inceledi.

Bölgede, çekirge popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kimyasal mücadele gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için saha kontrollerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Çekirgeyle mücadele çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda etkin şekilde yürütüldüğünü ifade eden Aksoy, ekiplerin popülasyonu düzenli olarak takip ettiğini, gerekli görülen alanlarda mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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