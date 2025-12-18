Tekirdağ'da ÇEDES Projesi toplantısı yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES Projesi kapsamında Tekirdağ'da gerçekleştirilen bölgesel koordinasyon toplantısında projenin amacı ve çalışmaları katılımcılara tanıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Tekirdağ'da bölgesel koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Çorlu Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ÇEDES Projesi Genel Koordinatörü Abdulaziz Güven ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol konuşma yaptı.
Proje koordinatörü Nurullah Hatipoğlu da projenin amacı, kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Konuşmaların ardından, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli ÇEDES koordinatörleri, projeyle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.