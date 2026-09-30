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Tekirdağ'da çalıntı otomobille yayaya çarpan sürücü, iki araca daha çarpıp yakalandı

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Tekirdağ'da çalıntı otomobille yayaya çarpan sürücü, iki araca daha çarpıp yakalandı
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Tekirdağ'da çalıntı otomobille bir yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, çevre yolunda iki otomobile çarparak kaza yaptı ve yakalandı. Kazada yaralanan yaya ile iki sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken, çalınan otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Tekirdağ'da çaldığı otomobille bir yayaya çarptıktan sonra kaçan, daha sonra 2 otomobile çarparak kaza yapan sürücü yakalandı.

E.G, bir marketin önünde torununu aracına bindirdikten sonra otomobile binmeye çalışan bir kişiyi yere düşürerek 59 APE 174 plakalı otomobili çaldı.

Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken bir yayaya çarpan E.G, durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobili takibe aldı.

Çevre yoluna çıkarak İstanbul istikametinde ilerleyen otomobil, O.Y'nin idaresindeki 34 CFP 466 ve Ş.K'nin kullandığı 34 KRE 144 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan O.Y. ve Ş.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaya ile 2 sürücünün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan E.G. gözaltına alındı.

Çalınan otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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