Tekirdağ'da Botla Balık Avlamaya Çıkan Adam Boğuldu

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde traktör şambrelinden yaptığı bot ile balık avlamak için denize açılan İsmail Ağırman (50), suya düşüp boğuldu.

Şarköy'ün Kızılcaterzi Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ağırman, dün denize uzatma ağı bırakmak için traktör şambrelinden yaptığı küçük botla denize açıldı. Ağırman'ın bir süre sonra denizde gözden kaybolunca kıyıda bekleyen oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden ve havadan uçak ile jandarma ve AFAD ekipleri de kıyıdan arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi tarafından yapılan aramada, suya düştüğü belirlenen Ağırman'ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 350 metre mesafede, 3 metre derinlikte bulundu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.