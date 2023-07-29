Tekirdağ'da Bisikletli Çocuk Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Arda Serttaş (14), hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan, jandarmanın çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet K., tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K.'nın kullandığı 34 DCZ 826 plakalı otomobil, yolda bisikletiyle gezen Arda Serttaş'a çarptı. Sürücü kaçarken, yaralanan Serttaş çevredekilerin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arda Serttaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.