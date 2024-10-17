Tekirdağ'da 'Bilmeyen Kalmasın-4' Bilim Etkinliği Düzenlendi

TEKİRDAĞ Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Süleymanpaşa Belediyesi desteğiyle tarafından, 'Bilmeyen Kalmasın-4' etkinliği düzenlendi.

Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bilmeyen Kalmasın 4' etkinliğine Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de bilimsel deneyler yaparak öğrendi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, tüm ülkede olduğu gibi TÜBİTAK'ın bilim şenlikleri yıl içerisinde Tekirdağ'da devam ettiğini belirterek, "Bilmeyen Kalmasın mottolu bu programda biraz önce İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdülaziz beyin detaylarını verdiği hususları hep birlikte dolaşacağız. Çocuklarımız, gençlerimizin, öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını hep birlikte göreceğiz. Bugün bizler varız yarın ülkemizi ileriye götürecek şu anda ilkokulda, ortaokulda, lisede olan öğrencilerimiz çocuklarımız olacak. Onlar ne kadar iyi yetişirse ülkemizin de gelişmişlik seviyesi o kadar yükseklere çıkacaktır" dedi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise, "Öncelikle geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz 3 bilim şenliğinde edindiğimiz deneyimlerin bu yılki etkinliğimizde bizi daha da zenginleştirdiğine ışık tuttuğunu belirtmek isterim. 2017, 2018 ve 2021 yılların da düzenlediğimiz bu şenliklerde toplam 139 atölye, 7 seminer ve bir çok bilimsel çalışma ile binlerce katılımcıya ulaşarak bilim ve öğrenmeyi ilimizde bir kültür haline getirme yolunda önemli adımlar attık" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde kurulan stantları gezerek bilimsel çalışmaları yerinde gördü.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,