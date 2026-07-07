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Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada B.K. hayatını kaybetti, şüpheli M.K. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydoğdu Mahallesi'nde M.K. ile B.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. B.K'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

B.K'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.K'nın cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından B.K'nın cenazesi Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Anne Kamile K., gazetecilere, oğlunun genç yaşya hayattan koparıldığını söyledi.

Oğlunu öldüren kişinin en ağır cezayı almasını beklediklerini aktaran anne, devlet büyüklerinden yardım istedi.

Babaanne Yaşariye K. da torununun sebepsiz yere canından olduğunu ifade ederek, suçlunun en ağır cezayı almasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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