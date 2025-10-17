Tekirdağ'da 'Benim Gözümden Tekirdağ' Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Tekirdağ Valiliği tarafından organize edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin katkı verdiği "Benim Gözümden Tekirdağ" yarışmasında ödül alan fotoğraflar sergilendi.

Turizm konusunda farkındalığı arttırmak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda kentin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını turizmde değerlendirmek, bilinirliği arttırmak, turizm bilincini oluşturmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Gamze Bilgin birinci, Kamil Yılmaz İkinci, Ali Kart da üçüncü oldu.

Ceylan Gülsen Orhan, Hüseyin Karahan ve Ömer Şahin de mansiyon aldı.

Yarışmada ödül alan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Albayraktar, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan herkesi tebrik etti.

Yarışmanın kentin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden Albayraktar, sanatın kent hafızasını güçlendiren bir rolü olduğunu aktardı.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu da kentin tanıtımı için dernek olarak etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Dernek üyesi fotoğraf tutkunlarının da yarışmada ödül aldığını belirten Üzmezoğlu, Tekirdağ'ın fotoğraflar tutkunları için doğal stüdyo olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmada derece girenlere ödülleri, Albayraktar, Üzmezoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Mualla Arıcı Üstün tarafından verildi.