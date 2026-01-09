Haberler

Tekirdağ'da bekçilere teşekkür belgesi verildi

Tekirdağ'da bekçilere teşekkür belgesi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan bekçilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgeleri takdim etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, bekçilerin halkın huzur ve güvenliği için gösterdikleri özveriyi vurgulayarak, bir önceki yıla göre işlerindeki artışa dikkat çekti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, bekçilere başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan bekçilerin çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, bekçilerin başarılı çalışmalarının bir önceki yıla göre arttığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, halkın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan bekçilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Turanlı ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından bekçilere teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor