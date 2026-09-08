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Tekirdağ'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı

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Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı noktalarda denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı noktalarda denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ve Saray ilçeleri ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların alınan kararlara uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Polis ve jandarma ekipleri, yasak olan bölgelerde denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA
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