Tekirdağ'da Başhekimin Hekime Darp İddiası Gündemde

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Halim Doğrusöz'ün bir hekimi darp ettiğini iddia ederek, "Bu olay asla kabul edilemez. Başhekim derhal görevden alınmalı" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Halim Doğrusöz'ün bir hekimi darp ettiğini iddia ederek ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Tekirdağ'da yaşanan olay karşısında büyük bir şaşkınlık ve hayret içerisindeyiz. Sağlıkta şiddetin adeta zirve noktasına ulaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir kurum amirinin, kurumunu liyakatle yönetmesi gerekirken, otoritesini kaba kuvvetle kurmaya çalışması kabul edilemez. Bu olayda, hekim arkadaşımız mağdur edilmiştir.

Bahse konu hekim, hastanede görev yapan 75 hekimden biridir. Kurumda uygulanan vardiya sisteminde ciddi bir adaletsizlik söz konusudur. Mevcut sistem sadece 40 hekimi kapsamakta, geri kalan 35 hekim ise yalnızca gündüz vardiyasında çalışmaktadır. Bu adaletsizliğe itiraz eden hekim arkadaşlarımız, sistemin neden geneli kapsamadığını sorgulamakta ve yasal haklarını aramaktadır.

"Başhekim derhal görevden alınmalıdır"

Verilen dilekçelerin ardından başhekim, kurumu eşitlik ve adalet temelinde yönetmek yerine, bu haksızlığı sorgulayan ve hakkını arayan hekimi baskı, mobbing ve şiddetle susturmaya çalışmıştır. Olay günü sabah saat 09.40'ta başhekim ve başhekim yardımcısı birlikte hekimin bulunduğu kliniğe gelmiş, hekimin kolundan tutarak odalarına götürmeye çalışmışlardır. Bu bilinçli bir eylemdir. Odaya birlikte girilmiş, ardından başhekim yardımcısı dışarı çıkmış, içeride yalnız kalan başhekim ise meslektaşımıza fiziksel şiddet uygulamıştır. Hekimin kolunu sıkmış, çenesinin altına yumruk atmış ve 'Seni bitireceğim, sen göreceksin' şeklinde tehditlerde bulunmuştur.

Bu olay asla kabul edilemez. Başhekim Halim Doğrusöz derhal görevden alınmalıdır. Olay dün bize ulaşır ulaşmaz iş bırakma kararı aldık. Fiziksel ve sözlü şiddetin bu noktaya gelmiş olması son derece üzüntü vericidir. Sendika olarak bu sürecin takipçisi olacağız, konunun peşini bırakmayacağız."