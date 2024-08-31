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Tekirdağ'da Balıkçılar Dualarla Av Sezonunu Açtı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle balıkçılar, av sezonunun açılışını dualarla kutladı. Balıkçılar, aileleriyle vedalaşarak Marmara Denizi'ne açıldı ve bol balık avlamayı umut etti.

Tekirdağ'da balıkçılar, balık avına dualarla uğurlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Edilen duanın ardından aileleri ile vedalaşan balıkçılar "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara Denizi'ne açıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise bol balık avlanan bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Balıkçılar yasağın bitimiyle avlanmaya başlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

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