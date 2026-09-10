Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarparak yan yatan minibüsteki 3 kişi yaralandı
- Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatan yolcu minibüsündeki 3 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, İnönü Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan minibüs, ardından yan yattı.
Kazada araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.