Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ Eski Malkara Caddesi'nde kontrolünü kaybeden bir otomobil aydınlatma direğine çarparak üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eski Malkara Caddesi'nde seyir halindeki E.A'nın kullandığı 59 AEA 663 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkarak aydınlatma direğine vurdu.
Büyük hasar gören otomobildeki sürücü ile A.M. ile E.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel