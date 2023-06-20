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Tekirdağ'da Atlı Jandarma Timleri Göreve Başladı

Tekirdağ'da Atlı Jandarma Timleri Göreve Başladı

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Tekirdağ'da turizm bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla atlı jandarma timleri göreve başladı. Atlı jandarmalar, Süleymanpaşa, Kumbağ, Marmaraereğlisi Sultanköy ve Yeniçiftlik, Şarköy Mürefte ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda sahillerinde devriye görevi yürütecek.

TEKİRDAĞ'da yazın gelmesiyle birlikte atlı jandarma timleri turistlerin yoğun olduğu bölgelerde göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan, Tekirdağ'a sahiller ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde görev yapmak üzere 3 atlı tim gönderildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrindeki atlı timler, bugün Süleymanpaşa sahilinde göreve başladı. Tekirdağ'da ilk kez görev yapan atlı jandarmalar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Atları seven vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çekti.Atlı jandarmalar, turizm bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla yaz ayları boyunca Süleymanpaşa, Kumbağ, Marmaraereğlisi Sultanköy ve Yeniçiftlik, Şarköy Mürefte ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) sahillerinde devriye görevi yürütecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Marmaraereğlisi Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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