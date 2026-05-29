Tekirdağ'da kadınların yaptığı baklavalar Mehmetçiğe ikram edildi

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere, Türk Mutfağı Haftası kapsamında kadın kooperatifi tarafından hazırlanan baklavalar ikram edildi.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi tarafından askerler için baklava hazırlandı. Kadınların yaptığı baklavalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlere ve personele dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel lezzetlerin askerlerle buluşturulduğunu söyledi.

Karaküçük, el emeğiyle hazırlanan ev baklavalarının, hem bayram geleneğinin yaşatılmasına hem de Türk mutfağının zengin kültürel mirasının tanıtılmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
