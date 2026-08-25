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Tekirdağ'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu

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Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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