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Anız Yangını Ormana Sıçradı: 50 Dönüm Zarar

Anız Yangını Ormana Sıçradı: 50 Dönüm Zarar
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anız yangını, rüzgarın etkisiyle Esendik Ormanı'na sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dönüm tarım alanı ve 50 dönüm orman zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesine anız yangını ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Malkara'nın kırsal Esendik Mahallesi'nde bir tarlada saat 17.00 sıralarında anız yangını çıktı. Yangında alevler rüzgarın da etkisiyle Esendik Ormanı'na sıçradı. Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Karadan söndürme çalışmalarına havadan 1 uçak, 2 helikopter de destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm tarım alanı ile 50 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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